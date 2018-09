Groningen: daden moeten volgen na Troonrede

De regering is van plan aardbevingsschade in Groningen te vergoeden en de economie in de regio te versterken, zei koning Willem-Alexander dinsdag in de Troonrede. Voor de provincie Groningen is het nu belangrijk dat de daden snel volgen. ,,Voor wat betreft het schadeherstel, de veiligheid en het perspectief voor Groningen”, aldus commissaris van de Koning René Paas.

Het kabinet besloot in maart om zo snel mogelijk te stoppen met gaswinning in Groningen. ,,Met dit besluit wil de regering recht doen aan de inwoners van het aardbevingsgebied”, aldus koning Willem-Alexander. Hij benadrukte wel: ,,Natuurlijk zijn hiermee niet ineens alle problemen opgelost.”