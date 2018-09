Prinses Beatrix groet koning

Prinses Beatrix wachtte op Prinsjesdag de Glazen Koets op bij het Kabinet van de Koning, met uitzicht op de Hofvijver in Den Haag. Van achter het raam zwaaide ze breed lachend naar koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Prinses Beatrix zag ook de gala-glasberline voorbijkomen met daarin prins Constantijn en prinses Laurentien.

Ook vorig jaar en in 2014 koos de prinses voor het Kabinet van de Koning aan de Korte Vijverberg. In 2015 en 2016 stond prinses Beatrix op het bordes van het Mauritshuis te zwaaien naar het koningspaar.

In 2013, in het jaar dat ze afstand nam van de troon, was Beatrix er niet bij op Prinsjesdag.