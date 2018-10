Actiedag Sulawesi begint met 6 miljoen euro

De actiedag Nederland helpt Sulawesi is woensdagmiddag begonnen met een voorlopige opbrengst van ruim 6 miljoen euro. Dj Martin Garrix maakte in Beeld en Geluid in Hilversum de eerste tussenstand van de actiedag bekend. De teller staat op 6.099.152 euro. Dat is ruim een miljoen meer dan het bedrag dat tot dinsdag was binnengekomen op Giro555 van de Samenwerkende Hulporganisaties.

Radio- en televisiezenders besteden de hele dag aandacht aan Sulawesi. Het noordwesten van het Indonesische eiland werd 28 september getroffen door een aardbeving en een tsunami. In Beeld en Geluid zitten tientallen bekende Nederlanders in een belpanel om de donaties in ontvangst te nemen.

Martin Garrix zit zelf ook in het belpanel. ,,Ik vind deze actie superbelangrijk”, zei de dj bij de start van de actiedag. ,,Ik vind het heel belangrijk dat we als Nederland de mensen helpen door middel van Giro555. Mijn opa en oma komen zelf ook uit IndonesiĆ«, dus het zit dichtbij mij. Ze woonden in Sumatra en Java voordat ze naar Nederland kwamen. Maar ook al had ik deze roots niet, dan vind ik nog dat we moeten doen wat we kunnen.”

Premier Mark Rutte riep in een videoboodschap op te doneren. ,,Sulawesi is getroffen door een verschrikkelijke ramp. Eerst de aardbeving, daarna een allesverwoestende vloedgolf. Er zijn heel veel doden en heel veel gewonden. De mensen die het overleefd hebben zijn in veel gevallen alles kwijt”, zegt Rutte. ,,Er is nu behoefte aan alles, aan schoon drinkwater, aan medicijnen en mogelijkheden om mensen weer een dak boven het hoofd te bieden zodat ze weer iets van het leven kunnen oppakken.”