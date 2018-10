Giorgio Moroder komt naar Paradiso

Giorgio Moroder komt naar Amsterdam. De legendarische Italiaanse dance- en discopionier staat op 21 mei volgend jaar met een liveshow in Paradiso, laat concertorganisator Mojo weten. De kaartverkoop start komende vrijdag.

De inmiddels 78-jarige Moroder geldt als een van de grondleggers van dance en disco. Als een van de eerste producers combineerde hij de synthesizer met een repetitieve beat.

In de jaren zeventig vierde Giorgio Moroder grote successen als schrijver en producer voor Donna Summer (I Feel Love), Blondie (Call Me), Cher, David Bowie en Freddie Mercury. Ook is hij verantwoordelijk voor de soundtracks van iconische speelfilms uit de jaren tachtig zoals American Gigolo, Scarface, The Never Ending Story, Top Gun en Midnight Express. De laatste jaren werkte hij samen met artiesten als Daft Punk, Sia en Lady Gaga.