Herfstvakantie voor regio Zuid begint zonnig

De herfstvakantie voor scholieren in het zuiden van het land begint met mooi nazomerweer. Het kwik loopt vrijdag op tot 25 graden en zaterdag wordt het nog wat warmer.

Het wordt zaterdag uitzonderlijk warm. Het is erg zonnig en de temperatuur bereikt in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en Gelderland de 25/26 graden. In Limburg kan de thermometer zelfs 27 graden aangeven.

De dag daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Voor de rest van de herfstvakantie worden droge perioden afgewisseld met neerslag verwacht. Het blijft warm voor de tijd van het jaar met temperaturen rond de 17 graden. Normaal ligt de middagtemperatuur half oktober op ongeveer 14 graden.