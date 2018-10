Blij met eerste X in paspoort

Leonne Zeegers uit Breda heeft vrijdag als eerste persoon in Nederland een paspoort zonder geslachtsaanduiding gekregen. ,,De kers op de taart”, aldus Zeegers over de uitgifte, nadat de rechtbank eerder dit jaar al had bepaald dat zij zonder mannelijk of vrouwelijk geslacht geregistreerd mocht worden.

De bijzondere gebeurtenis is een persoonlijke overwinning voor Zeegers én aanleiding voor haar om te strijden voor andere mensen met dezelfde wens, zegt ze. ,,Ik ga ervoor strijden dat zij gebruik kunnen maken van deze jurisprudentie.”

In het paspoort dat aan Zeegers is uitgereikt, staat een neutrale ‘X’, daar waar eerder een ‘V’ haar geslacht had aangeduid. Ze voelt zich namelijk als intersekse persoon man noch vrouw. Ze is de eerste Nederlander met een ‘X’ in haar paspoort. De rechtbank in Roermond besloot eerder dit jaar dat geslacht geen kwestie is van geslachtskenmerken maar van genderidentiteit.

Met de gerechtelijke uitspraak en het nieuw paspoort, heeft Zeegers volop de aandacht getrokken. ,,Ik was heel erg verrast dat er vandaag zoveel belangstelling van de pers was. Dat was wel even schrikken. Het is een soort van wereldnieuws, ik ben zelfs gebeld door The Guardian. En vanavond zit ik bij RTL Late Night met Twan Huys.”

Het kabinet gaat snel aan de slag met een wijziging van de wet. Het past in de tijdgeest, aldus staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken). Hij wijst erop dat in het regeerakkoord van de coalitie al stappen in die richting waren opgenomen, waaronder het beperken van onnodige geslachtsregistratie.

Belangenorganisaties van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transseksuelen en intersekse personen noemden de uitspraak van de rechter een wake-upcall voor het kabinet: maak het voor iedereen mogelijk om de geslachtsaanduiding in het paspoort en andere officiële documenten te schrappen.

Intersekse personen hebben geslachtskenmerken die niet strikt mannelijk of vrouwelijk zijn. De belangenorganisaties melden dat 4 procent van de Nederlanders zich niet thuis voelt in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’.