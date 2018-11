‘Vingerafdruk niet van dode maar van ander’

Om nabestaanden blij te maken met de vingerafdruk van hun dierbare overledene, hebben medewerkers en oud-medewerkers van uitvaartorganisatie DELA ook vingerafdrukken van andere personen gebruikt. Ze hebben dat gezegd tegen Radar (NPO Radio 1). Dat programma onthulde vorige week al dat DELA, vaak ongevraagd, vingerafdrukken van doden afnam om die later, verwerkt in sieraden, te koop aan te bieden aan nabestaanden.

De uitvaartorganisatie en-verzekeraar liet na die uitzending weten alleen nog met uitdrukkelijke toestemming van de nabestaanden vingerafdrukken te nemen omdat dat ,,in enkele gevallen tot onbehagelijke gevoelens heeft geleid”.

Volgens Radar kennen de (oud-)medewerkers die met de aantijgingen komen, elkaar niet en stellen ze onafhankelijk van elkaar dat een deel van de vingerafdrukken vervalst is. De klokkenluiders legden uit dat dit gedaan wordt om nabestaanden en moederorganisatie DELA gerust te stellen. Als een lichaam bijvoorbeeld in het water heeft gelegen of iemand is al langere tijd dood, dan is afname van een vingerafdruk onmogelijk. ,,Collega’s die de verzorging van lichamen deden hebben daarom meerdere keren zelf hun vingerafdruk opgegeven”, aldus een van de klokkenluiders.

Algemeen-directeur Edzo Doeve van DELA noemt het in een reactie ,,een rechtstreekse aanval op onze integriteit”, maar lijkt wel een slag om de arm te houden: ,,Voor zover de programmamakers in hun uitzending kunnen getuigen van incidenten, is dat op geen enkele wijze het gevolg van ons beleid. Wij nemen nadrukkelijk afstand van incidenten en mochten wij daar meer informatie over krijgen, dan zullen we direct passende maatregelen nemen”, aldus Doeve.