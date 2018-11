Willem II-aanhang ingesloten op Amsterdam CS

Op station Amsterdam CS is een groep supporters van Willem II ingesloten door politie en ME. Zo hoopt de politie een confrontatie te voorkomen tussen de supporters uit Tilburg en aanhangers van Ajax. De clubs staan zaterdagavond tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA.

Hoe groot de groep is, waar ze precies staan en waar ze heen worden gedirigeerd, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen.

Volgens de NS heeft de actie geen gevolgen voor het treinverkeer van en naar Amsterdam CS.