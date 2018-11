Politie vindt kalasjnikov te koop in de RAI

De Amsterdamse politie heeft vrijdag een echte kalasjnikov (ook bekend als AK-47) in beslag genomen die te koop werd aangeboden in de RAI. Agenten in burger gingen kijken naar aanleiding van een tip en troffen het wapen inderdaad aan. Het was onklaar gemaakt: de loop van het geweer was dichtgelast en er konden geen patronen meer in de patroonhouder.

Volgens de politie werd het wapen als collector’s item tentoongesteld en te koop aangeboden. De eigenaar is niet aangehouden, wel is proces-verbaal opgemaakt. Het bezit van wapens is strafbaar, ook als ze onklaar zijn gemaakt, zo meldt de politie op Facebook.