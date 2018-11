Kick Out Zwarte Piet in actie tijdens intocht

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) komt zaterdag door het hele land in actie tijdens de aankomst van Sinterklaas, maar heeft zich niet aangemeld voor de landelijke intocht van de goedheiligman in de gemeente Zaanstad. De actiegroep laat zaterdag wel van zich horen in onder meer Rotterdam en Den Haag.

Kick Out Zwarte Piet had voor dit weekeinde acties aangekondigd in zeker achttien plaatsen bij de intochten van Sinterklaas. Naast Rotterdam en Den Haag mogen de actievoerders hun stem laten horen bij de intocht in Dordrecht, Amstelveen, Den Helder, Apeldoorn en Groningen. In Zwolle gaat een plaatselijke actiegroep demonstreren namens Kick Out Zwarte Piet.

De actiegroep wil zaterdag ook demonstreren bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum, waar vorig jaar opschudding ontstond rond de landelijke intocht die daar toen plaatsvond. Zogenoemde ‘blokkeer-Friezen’ hielden toen tegenstanders van Zwarte Piet tegen op de A7. Vorige week vrijdag legde de rechtbank de veroorzakers van de wegblokkade taakstraffen op tot 240 uur. De gemeente Dongeradeel is nog aan het bekijken wat er mogelijk is in Dokkum.

Ook Leeuwarden buigt zich nog over een verzoek van Kick Out Zwarte Piet om te demonstreren tijdens de intocht. In Gouda heeft de actiegroep zich ook bij de gemeente aangemeld.

Gemeenten willen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet zaterdag uit elkaar houden. In Groningen krijgen ze verschillende plekken toegewezen, evenals in Rotterdam, al heeft zich daar alleen nog Kick Out Zwarte Piet aangemeld.