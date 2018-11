Sinterklaas is weer in het land

Sinterklaas is weer in Nederland. Pakjesboot 12 met daarop de goedheiligman en zijn gevolg kwam zaterdag aan het begin van de middag aan in Zaandijk. Burgemeester Jan Hamming verwelkomde het gezelschap onder toeziend oog van vele kinderen.

De landelijke aankomst is rechtstreeks te volgen in een speciale uitzending van het Sinterklaasjournaal op NPO Zapp. Nadat de stoomboot was aangemeerd, trok Sinterklaas met zijn gevolg via de Lagedijk en de Julianabrug naar de wereldberoemde Zaanse Schans. Daar komt hij naar verwachting rond 13.00 uur aan.

Tijdens de intocht gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Zo is de plek van aankomst afgezet met hekken en moesten alle toeschouwers ter controle door toegangspoortjes. Op twee plekken langs de route staan actievoerders voor en tegen het uiterlijk van Zwarte Piet. Ook op twee andere plekken in de buurt van de tocht wordt gedemonstreerd. Ook in andere plaatsen in het land bij de lokale intochten van de goedheiligman zijn demonstraties aangekondigd.

Over de landelijke intocht was vooraf veel te doen. Tegenstanders van Zwarte Piet probeerden afgelopen week via een kort geding bij de rechtbank in Haarlem te voorkomen dat er zwart geschminkte hulpjes van Sint bij de aankomst waren te zien. De rechter ging hier echter niet in mee.