Blok stuurt brexit-noodwet naar Kamer

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) stuurt maandag een wet naar de Tweede Kamer die de regering ,,ruime bevoegdheden” geeft om noodmaatregelen te treffen in geval de Britten toch zonder scheidingsakkoord de EU verlaten. ,,Hoewel we streven naar een onderhandelde brexit moeten we rekening houden met het geval dat er geen overeenkomst komt.”

Bij een ‘no-deal’-brexit, indien de Britten opstappen zonder akkoord over de wijze waarop en de toekomstige relatie, dreigt er chaos in de EU. Het kabinet wil daar zoveel mogelijk op voorbereid zijn.

De EU-ministers zijn bijeen in Brussel om zich voor te bereiden op een speciale brexittop op zondag. De regeringsleiders timmeren daar het vorige week door de onderhandelaars bereikte scheidingsakkoord af. Ook wordt een politieke verklaring aangenomen over de toekomstige relatie. Maar een akkoord moet ook door het Europees Parlement en het Britse parlement worden goedgekeurd en dat is volgens Blok nog geen gelopen race.