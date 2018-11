In Veghel (Noord-Brabant) is dinsdagmiddag een man doodgestoken. Een andere man raakte bij de steekpartij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie beschouwt hem als verdachte en hij is aangehouden. Zijn verwondingen vallen mee en hij is aanspreekbaar, aldus een politiewoordvoerder.

De exacte identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

De steekpartij gebeurde aan de Dahliastraat in Veghel. De omgeving is afgezet. Forensisch rechercheurs doen onderzoek.