WOII-commissie NS kijkt ook naar Roma en Sinti

De commissie die gaat kijken hoe de NS kan overgaan tot schadevergoedingen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog op transport zijn gezet, kijkt daarbij ook naar Roma en Sinti. Dat zegt een woordvoerder van de NS vrijdag in een reactie op berichtgeving van de NOS.

Die meldde dat de Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland ook wil meepraten over de schadevergoeding en dus ook een zegje wil krijgen over wie er in de commissie komen. Voorzitter Sabina Achterbergh zou willen dat Sinti en Roma net als de NS en overlevende Salo Muller, die strijd voert voor de vergoedingen, twee mensen mogen benoemen in de commissie.

Volgens de NS-woordvoerder is de opdracht in eerste aanleg voor de commissie te kijken naar alle slachtoffers die op transport zijn gezet. ,,Dus niet alleen mensen van joodse komaf, maar alle overlevenden en directe familie van slachtoffers. Dat is dus inclusief Roma en Sinti, die in die tijd ook op transport zijn gezet.’’ Volgens de woordvoerder is er ook contact met vertegenwoordigers van deze groepen.