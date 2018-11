Zorgcentrum verstopt boezem Brigitte Bardot

Gezondheidscentrum Filmwijk in Almere heeft een portret van Brigitte Bardot gecensureerd. Aanleiding was geklaag van bezoekers over onder meer vrouwonvriendelijkheid.

Zorggroep Almere bevestigt een bericht hierover van Omroep Flevoland. Kunstenares Dana had de vroegere Franse seksbom afgebeeld met haar boezem in een ver opengeknoopte blouse, maar de borsten waren niet te zien.

De zorggroep wilde alle partijen tegemoetkomen, zowel klagers als kunstenares. Daarom blijft er een foto van het portret van BB in het zorgcentrum, maar is er een zwarte balk over de borstpartij geplakt en een tekst van kunstenares Dana bijgevoegd.

De zorggroep hoopt zo ook een discussie op gang te brengen. Dana is niet tevreden, blijkt uit de tekst. Ze vindt het juist ,,vrouwonterend” dat lichaamsdelen moeten worden bedekt om anderen tegemoet te komen.

Naakt in de kunst is volop in discussie. Museum No Hero in Delden haakt er deze winter op in met een speciale expositie. Directe aanleiding is het recente verwijderen van een schilderij met een blote borst in de rechtbank in het nabijgelegen Almelo, dat daar al jaren hing.

Museum Jan Cunen is Oss kondigde juist vrijdag een expositie aan met als titel Het vrouwelijk naakt in de Nederlandse schilderkunst tussen 1875-1925 en in de hedendaagse kunst. ,,Zonder gĂȘne viert Museum Jan Cunen de schoonheid van het naakte lichaam”, verzekeren ze vanuit Oss.

De kwestie leeft ook in het buitenland. Een museum in het Britse Manchester, de Manchester Art Gallery, haalde onlangs een schilderij van de muur waarop blote damesborsten te zien zijn: Hylas and the Nymphs, in 1896 vervaardigd door John William Waterhouse. De Art Gallery wilde volgens de Britse media ook een discussie op gang brengen.