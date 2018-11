Wat te doen bij vertraging of annulering van je vlucht

Nog even en het is weer kerstvakantie. Dat betekent dat veel Nederlanders de zon of sneeuw gaan opzoeken. De zon is over het algemeen het populairst, waarbij bestemmingen als Spanje en de zon zekere Canarische eilanden elk jaar weer de lieveling zijn. Een vakantie is iets om naar uit te kijken, maar wat doe je als je vlucht vertraging heeft of zelfs geannuleerd wordt?

Dit jaar spande tot nu toe de kroon. Zo hadden we in de eerste helft van 2018 te maken met een stroomstoring op Schiphol, een computerstoring bij KLM, slecht weer in Europa en een pilotenstaking bij Transavia. Al deze gebeurtenissen zorgden ervoor dat ruim 919.000 passagiers te maken kregen met een lange vertraging of annulering van of naar Nederland.

Slecht weer

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er gemiddeld 33 vluchten per dag van en naar Nederland geannuleerd of waren meer dan drie uur vertraagd. De top drie slechtste dagen van 2018 tot nu toe werden allemaal veroorzaakt door slecht weer. Wat de reden ook is van de vertraging of annulering, je hebt als passagier in Europa recht op vergoeding en verzorging als je vlucht is geannuleerd of heel erg is vertraagd.

Financiƫle vergoeding

Je kan een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij voor een financiƫle vergoeding, mits de vliegtuigmaatschappij zelf verwijtbaar is. Je krijgt dus geen vergoeding als er sprake is van overmacht, zoals een orkaan, technisch mankement, personeelsproblemen, oorlog, stakingen van derden of dichte mist. Heb je je vlucht gemist door lange wachtrijen bij de douane of omdat je te laat bij de gate was? Dan krijg je geen vergoeding.

Annulering

Als je vlucht geannuleerd is, kan je kiezen voor een andere vlucht of voor teruggave van het geld dat je betaald hebt voor je vliegticket. Dit geldt als je vertrekt vanuit een vliegveld dat valt binnen de Europese Unie of als de luchtvaartmaatschappij van een lidstaat van de Europese Unie is. Als je kiest voor de optie geld terug, dan is de luchtvaartmaatschappij verplicht om binnen zeven dagen het geld terug te betalen.

Bij een vertraging van twee uur of meer bij vluchten van 1.500 kilometer of minder, bij een vertraging van drie uur of meer bij alle vluchten binnen de EU of meer dan 1.500 kilometer, voor alle andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 kilometer en voor vier uur of meer bij alle andere vluchten heb je recht op verzorging.

Verzorging bij vertraging

Waar bestaat die verzorging uit? Eten en drinken, twee gratis telefoongesprekken of de mogelijkheid om gratis te internetten. Als je door de vertraging gedwongen bent om te overnachten, heb je recht op een gratis hotelovernachting en vervoer van de luchthaven naar het hotel. Als je vlucht vijf uur of meer vertraagd is, mag je ervoor kiezen om niet te gaan reizen. De luchtvaartmaatschappij is dan verplicht om het ticketbedrag terug te betalen voor de gedeeltes van de reis die je niet hebt afgelegd.