Drukte bij wegenwacht door vorst

Het koude weer heeft maandagochtend tot drukte geleid bij de wegenwacht. De ANWB krijgt op een gemiddelde winterse maandagochtend zo’n 4000 meldingen. De verwachting is dat de teller deze maandag op zeker 5000 zal uitkomen.

Door de vorst hebben veel accu’s van auto’s het begeven. Ook hebben veel auto’s starthulp nodig of ze hebben een vastgevroren handrem. ,,Het vroor in de nacht van zaterdag op zondag ook al, maar dit is de eerste dag dat mensen weer naar hun werk gaan. Het is daardoor behoorlijk druk.”

De wegenwacht heeft meer mensen ingezet, maar automobilisten met pech moeten vanwege de drukte wel wat langer op hulp wachten. De ANWB adviseert mensen daarom om zich warm aan te kleden als ze de weg op gaan.