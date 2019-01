Eerste marathon natuurijs weer in Haaksbergen

De marathonschaatsers mogen maandagavond al los in de eerste wedstrijd op natuurijs. De ijsbaan in het Overijsselse Haaksbergen heeft evenals vorig jaar de primeur. Arjan Smit van de schaatsbond KNSB mat een ijsdikte van 4 tot 5 centimeter op de baan van schaats- en skeelerclub IJSCH. Dat is ruim voldoende voor het houden van een wedstrijd.

Kort na de meting in Haaksbergen trok de belangrijkste concurrent Noordlaren (ijsclub De Hondsrug) zich terug uit de strijd, vanwege de ontoereikende kwaliteit van de ijsvloer en de weersvooruitzichten.

De KNSB houdt het voorlopig bij één marathon op natuurijs, omdat de prognoses nogal onzeker zijn. De vrouwen starten om 19.00 uur, de mannen beginnen om 20.00 uur.

Vorig jaar ging de primeur ook al naar Haaksbergen. Dat was op 28 februari. Daarna werden nog marathons verreden in Arnhem en Noordlaren. De traditionele ‘Vierdaagse’ kon door invallende dooi niet doorgaan. Zo’n vierdaagse, voor het laatst gehouden in de winter van 2010, zit er voor dit jaar vooralsnog niet in.

Manon Kamminga won vorig jaar in Haaksbergen de marathon bij de vrouwen (80 ronden). Simon Schouten zegevierde bij de mannen (125 ronden).