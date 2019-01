Dinsdag mogelijk uitval vluchten door sneeuw

De verwachte sneeuwval op dinsdag leidt waarschijnlijk tot het uitvallen van vluchten naar, van of via Amsterdam, meldt KLM maandag. De luchtvaartmaatschappij raadt klanten aan om de status van hun vlucht de komende tijd goed in de gaten te houden.

Dinsdag trekt een winterse neerslag van west naar oost over Nederland. De eerste neerslag wordt verwacht vanaf 08.00 uur in het zuidwesten en het westen van het land, zo meldt Weerplaza. Volgens Weeronline kan sneeuwval in de Randstad gladheid en extra drukte tijdens de ochtendspits veroorzaken.

De NS kon maandagochtend nog niet zeggen of de verwachte sneeuwval gevolgen zal hebben voor het spoor. Vooralsnog wordt van een normale dienstregeling uitgegaan. In de loop van maandagmiddag wordt bekeken of er voor dinsdag aanpassingen nodig zijn.

Deze maandag kan het lokaal, vooral op bruggen en viaducten, glad zijn door rijp. In het noorden is er halverwege de ochtend een kleine kans op gladheid door ijzel, als gevolg van lichte regen. Het KNMI heeft voor heel het land code geel afgegeven. Ook de Verkeersinformatiedienst waarschuwt voor gladheid door bevriezing van natte weggedeelten.