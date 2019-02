Twee gewonden bij brand in Den Haag

Bij een brand in een woning aan de Schoolstraat in Den Haag zijn twee gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De eerste persoon die gewond is geraakt heeft brandwonden. De tweede is ter controle naar het ziekenhuis gebracht, vanwege ingeademde rook.

Brandweer Haaglanden laat weten dat de brand al onder controle is. Er worden nog metingen verricht om erachter te komen of er koolmonoxide is vrijgekomen.

De woning lijkt volledig te zijn verwoest door de brand. De gemeente Den Haag gaat de bewoners helpen met het vinden van tijdelijk onderdak.

Zeven omliggende woningen zijn korte tijd ontruimd geweest. Veel mensen mogen alweer terug naar huis.