GroenLinks grote winnaar in Hilversum

GroenLinks heeft in Hilversum een grote slag geslagen. De partij kreeg 15,2 procent van de stemmen, tegen 6 procent vier jaar geleden. Dat blijkt uit gegevens van de ANP Verkiezingsdienst.

De VVD bleef de grootste partij, met 16,5 procent. Maar dat was eerder 19 procent. D66 heeft 12,7 procent, dat was 16,9 procent. Nieuwkomer Forum voor Democratie (FVD) kreeg 12,6 procent van de kiezers achter zich. De PVV zakte naar 5,3 procent, van 9,6 procent. De Partij van de Arbeid kwam uit op 8,5 procent, van 10 procent.

De opkomst in Hilversum was 59,1 procent, tegen 50,6 procent in 2015.