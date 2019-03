PvdA ‘verliest zetel maar wint vertrouwen’

De PvdA verliest een zetel in de Eerste Kamer maar ,,wint vertrouwen”. Dat zegt partijleider Lodewijk Asscher in een reactie op de eerste exitpolls. ,,We zijn weer aan het groeien”, stelt hij vast. Vergeleken met de historisch slechte uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 lijken de sociaaldemocraten inderdaad wat op te krabbelen.

,,Er is vanavond ook een nieuwe politieke realiteit ontstaan in Nederland”, aldus de PvdA-leider. De coalitie is haar meerderheid in de senaat kwijt en moet voor haar plannen steun zoeken bij andere partijen. Asscher is bereid goede voorstellen te steunen, maar verwacht dat er dan ook geluisterd zal worden naar plannen waar zijn partij mee komt.