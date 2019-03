Segers: vertrouwen is gegroeid

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vindt het ,,fantastisch nieuws” dat zijn partij volgens de exitpolls heeft gewonnen bij de Provinciale Statenverkiezingen. In de Eerste Kamer, die door de Statenleden wordt gekozen, zou de partij stijgen van drie naar vier zetels. Volgens Segers heeft de partij in 2017 regeringsverantwoordelijkheid genomen en is nu ,,het vertrouwen gegroeid”.

Segers feliciteerde GroenLinks en FVD, die bij de verkiezingen het meest hebben gewonnen. Hij onderstreepte dat winst ook betekent dat je verantwoordelijkheid moet nemen. De ChristenUnie heeft dat volgens hem steeds gedaan. Ze is daar ook nu toe bereid. ,,Naar links en rechts.” Segers riep de andere partijen op: ,,Doe mee!”