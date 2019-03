Door een verkeersongeval op de N271 bij Well in Noord-Limburg zijn zondagmiddag drie inzittenden van een auto om het leven gekomen. Volgens de politie is de bestuurster van de andere betrokken auto aangehouden.

WELL (ANP) - Door een verkeersongeval op de N271 bij Well in Noord-Limburg zijn zondagmiddag drie inzittenden van een auto om het leven gekomen. Volgens de politie is de bestuurster van de andere betrokken auto aangehouden.

