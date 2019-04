Kamer wil doven beter informeren bij ramp

De overheid moet doven en slechthorenden bij rampen en andere crises beter inlichten over wat er aan de hand is en wat hun te doen staat, vindt de Tweede Kamer. Er zou bijvoorbeeld vaker een gebarentolk moeten worden ingezet.

De informatie over de aanslag in Utrecht van laatst was voor veel doven en slechthorenden niet te volgen. Bij persconferenties en bij de berichtgeving op televisie ontbraken doventolken en ondertiteling. Dat maakte menig dove extra onzeker en bang. Sommigen voelden zich buitengesloten.

Dat alles is volgens Ieder(in), die mensen met een beperking vertegenwoordigt, strijdig met het gehandicaptenverdrag dat Nederland heeft ondertekend. Ieder(in) wijst erop dat Nieuw-Zeeland na de recente aanslag daar wél meteen gebarentolken aan het werk zette.

De Kamer draagt het kabinet op met onder andere de publieke omroep afspraken te maken om de crisiscommunicatie voor doven te verbeteren.