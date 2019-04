Populariteit private en zakelijke lease ongekend groot

Voor zakelijke rijders is lease al tientallen jaren de standaard. Sinds een aantal jaren is het leasen van een auto onder ook particulieren ongekend populair. Eind vorig jaar reden er meer dan 150.000 private lease auto’s op de weg, een stijging van ruim 45 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo meldde branchevereniging VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen). Wat is het verschil tussen private en zakelijk leasen?

Nederland telt momenteel zo’n 1 miljoen leaseauto’s. Zowel zakelijk als particulier was de groei van het aantal leaseauto’s in 2018 fors. Bij zakelijke lease was er een toename van 13 procent. Het aantal leasecontracten voor bestelauto’s nam in een jaar tijd met 10 procent toe. De sterke groei van private lease komt volgens de vereniging vooral omdat je met private lease in een nieuwe en schone auto rijdt. Private lease is vooral populair bij 50-plussers en bij mensen die voorheen een tweedehands auto kochten.

Verschil private en zakelijke lease

Een auto leasen kent, naast het feit dat je in een nieuwe en schone auto rijdt, veel voordelen. Maar wat is het verschil tussen private en zakelijk leasen? Als je kiest voor een private lease betaal je als particulier een vast bedrag per maand en kies je zelf welke auto je wilt. Een groot voordeel van private lease is dat je wel de lusten, maar niet de lasten van een auto hebt. Je hebt alleen zorg te dragen voor de brandstof, parkeergeld of als je een verkeersboete krijgt. Je rijdt in een nieuwe, goed onderhouden en verzekerde auto, zonder dat je al je spaargeld hoeft te investeren.

Ben je zelfstandig ondernemer en gebruik je je auto zakelijk? Dan kan je overwegen om je auto zakelijk te leasen. Dit betekent dat je vanuit je onderneming geen investering hoeft te doen voor de aanschaf van een nieuwe auto. Dit geld kan dus voor andere zaken gebruikt worden. Daarnaast heb je geen omkijken naar het onderhoud van de auto of eventuele reparaties, dit is bij lease bij de prijs inbegrepen. Tenslotte heb je de voordelen van een brandstof- of laadpas.

Voordelen zakelijke lease

Als je een ondernemer bent met personeel, zijn er ook andere voordelen als je kiest voor zakelijk leasen. Als je medewerkers een auto nodig hebben voor het werk, heb je een stuk minder administratie lasten als je gebruik maakt van een leaseauto. Daarnaast kun je kiezen voor een duurzame auto, waarmee je als organisatie je CO2 –footprint vermindert en zo een bijdrage levert aan het milieu. Ook is de keuze voor een zakelijke leaseauto een manier om je medewerkers tevreden te houden.

Volgens branchevereniging VNA zal de populariteit van private lease auto’s blijven groeien. Sinds 2015 is het aantal afgesloten private lease contracten gestegen van 36.000 naar 100.000 (in jaartal?). De verwachting is, dat er een verschuiving gaat plaatsvinden van compacte A- en B-segmentauto’s naar grotere (zogenaamde. station- en crossover) modellen. In 2019 staan de Volkswagen Golf, de Volkswagen Polo en de Skoda Octavia combi in de top 3 van populaire leaseauto’s.