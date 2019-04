Programma 4 en 5 mei bekendgemaakt

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn op 4 mei bij de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Aansluitend leggen ze traditiegetrouw een krans bij het Nationaal Monument op de Dam, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekendgemaakt. Theatermaker en schrijver Diederik van Vleuten houdt de 4 mei-voordracht tijdens de herdenking.

Een dag later, op Bevrijdingsdag, is premier Mark Rutte in Almere bij de 5 mei-lezing, die wordt gehouden door wetenschapper en schrijver Rosanne Hertzberger. Het thema van 4 en 5 mei is dit jaar ‘in vrijheid kiezen’. Rond 13.00 uur ontsteekt Rutte het bevrijdingsvuur als startsein voor de veertien bevrijdingsfestivals en alle andere activiteiten in het land.

De koning, koningin en Rutte zijn die avond bij het 5 mei-concert dat traditiegetrouw op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré wordt gegeven.

Het thema sluit aan bij het honderdjarig bestaan van het algemeen kiesrecht. Er wordt ,,stilgestaan bij de waarde van onze democratische rechtsstaat, de buitenwerkingstelling van de rechtsstaat in de jaren 1940-1945 en bij de verantwoordelijkheid die we met met elkaar dragen om deze open, vrije, democratische rechtsstaat te waarborgen”, stelde het Nationaal Comité 4 en 5 mei eerder dit jaar al.