OM eist celstraf tegen oud-beveiliger Wilders

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag vijf maanden cel geëist tegen oud-politieman Faris K. (37), die ervan wordt verdacht dat hij informatie heeft gedeeld over de woonplaats, de beveiliging en manier van vervoer van politicus Geert Wilders. K. werkte bij de toenmalige Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) en was onder meer betrokken bij de beveiliging van Wilders.

Hij zou over zijn werk hebben gepraat met drie vrouwen, onder wie zijn vriendin, en verklapte details die onder zijn strikte geheimhouding vielen. K. heeft bekend en noemt zijn gedrag ,,stom”. Behalve over Wilders zou K. ook informatie hebben gedeeld over het bezoek aan Nederland van een van de dochters van Barack Obama, destijds nog president van de Verenigde Staten. Voor zover bekend heeft de loslippigheid van K. niet tot beveiligingsproblemen geleid.

Van kwade bedoelingen is evenmin iets gebleken. K. had er niettemin van doordrongen moeten zijn dat hij een plicht had tot ,,absoluut stilzwijgen” over de inhoud van zijn beveiligingswerk, aldus het OM. Hij was binnen de DBB (tegenwoordig de DKDB, de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging) belast met het maken van zogenoemde omgevingsscans voor de beveiliging van de PVV-voorman en andere, niet nader genoemde personen. Het OM benadrukte dat Wilders ,,de zwaarst beveiligde persoon van Nederland” is, over wiens beveiliging niets bekend mag worden bij derden.

Het onderzoek naar K. kwam in mei 2016 op gang en heeft enkele maanden geduurd. De recherche observeerde hem en luisterde hem maandenlang af. Op 20 februari 2017 werd hij aangehouden en zat hij korte tijd vast. K.’s advocaat vindt het opmerkelijk dat het maanden heeft geduurd voordat de man uit het beveiligingsteam is gehaald. Kennelijk waren de veiligheidsrisico’s niet al te groot, vermoedt hij.

Het OM verdenkt K. er ook van dat hij voor privédoeleinden in politiesystemen heeft rondgeneusd. K. kwam voor soortgelijke feiten eerder in de problemen en werd voorwaardelijk ontslagen. Begin dit jaar volgde definitief ontslag. Het OM heeft ook een beroepsverbod van vijf jaar geëist.

De rechtbank in Den Haag doet uitspraak op 29 april.