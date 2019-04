Taakstraf voor dierenactivisten Efteling

De vier dierenactivisten die zondag een dierenshow met ridders te paard in de Efteling verstoorden, hebben van de officier van justitie in Breda honderd uur taakstraf opgelegd gekregen wegens smaad. Ook mogen de twee mannen en twee vrouwen drie maanden niet in het pretpark in Kaatsheuvel komen, meldde het Openbaar Ministerie maandag.

Het OM mag zonder tussenkomst van de rechter een strafbeschikking opleggen. Volgens een woordvoerster van het OM is na verhoor besloten tot deze straf en hebben de vier die geaccepteerd. Als ze het er uiteindelijk toch niet mee eens zijn, kunnen ze binnen twee weken daartegen in beroep gaan. Dan komt het alsnog voor de rechter.

Het viertal liep de arena in en rolde spandoeken uit. De officier van justitie heeft gekozen voor smaad wegens de teksten die op hun borden stonden en die grievend zijn voor de Efteling. De vier werden aanvankelijk opgepakt op verdenking van huisvredebreuk en mogelijke mishandeling van een persoon. De mishandeling viel af en het OM vond dat smaad juridisch gezien het beste bij de acties aansloot.

De show werd stilgelegd, maar ze gingen later op de dag wel weer door.