Berging crashtoestel kan nog hele avond duren

De berging van de twee overleden inzittenden van het vliegtuig dat vrijdag verongelukte bij Oudemolen en de berging van het toestel zelf, gaat nog de hele avond duren. Volgens een politiewoordvoerder komt dat onder meer omdat gespecialiseerde bergers vanuit het hele land moeten komen naar het weiland in de buurt van Oudemolen waar het vliegtuig en een ander betrokken toestel terechtkwamen.

Het toestel, een Piper Cub uit het begin van de jaren vijftig, is zo ernstig beschadigd dat het niet in één stuk geborgen kan worden.

De twee toestellen waren samen opgestegen vanaf vliegveld Breda en hebben elkaar in de lucht geraakt. Het andere toestel maakte een noodlanding. De politie onderzoekt camerabeelden van omliggende boerderijen in de hoop zo meer over de toedracht te weten te komen.