De beste tips voor meer zichtbaarheid als ondernemer

We zijn in het festivalseizoen beland en dit betekent dat er met grote regelmat een leuk event, markt, festival, braderie of beurs ergens in Nederland wordt georganiseerd. Dit zijn bij uitstek plekken waar je als (lokale) ondernemer van je kan laten horen, én zien. Wat heb je hiervoor nodig? Wij hebben wat handige tips op een rijtje gezet.

Ben je ondernemer en kan je wat extra zichtbaarheid gebruiken? Dan zijn dit vruchtbare maanden.

Bij sommige lokale events kun je als lokale ondernemer een standje huren om aandacht te vragen voor het product dat je verkoopt of de diensten die je levert. Je bent dan waarschijnlijk niet de enige die dit doet, dus is het belangrijk om op een originele manier op te vallen.

De juiste plek

Als je potentiële klanten wilt ontmoeten, is het belangrijk dat ze zien dat jij er bent. Je kan dit bijvoorbeeld doen door een standje of een kraam te huren op een lokaal event. Met name bij grote events is het belangrijk dat je op de juiste plek staat en dus niet ergens in een hoekje waar weinig mensen langskomen.

Als je je op tijd aanmeldt, kan je vaak nog je voorkeur aangeven. Zo kan je kiezen voor een plek aan het begin van het event of ga juist in de buurt van een eettentje staan. Bezoekers nemen daar namelijk over het algemeen de meeste tijd om even te zitten. Handig toch, als ze tijdens een hapje en drankje uitzicht hebben op jouw producten?

Gepersonaliseerd drukwerk

Het hebben van een stand met promotiemateriaal is niet het enige dat je nodig hebt om nieuwe klanten te werven. Uiteindelijk ben je zelf het belangrijkste visitekaartje. Let op je houding achter de kraam en spreek mensen aan. Ze komen naar een event voor hun plezier en omdat ze willen rond kijken en inspiratie op willen doen. De kans is groter dat mensen naar je stand komen en iets kopen als ze met een glimlach en een open hart worden ontvangen.

Laat zien wat je in huis hebt

Naast drukwerk en de juiste houding is het tenslotte belangrijk dat er wat activiteit is bij je stand. Laat zien wat je verkoopt aan de hand van een demonstratie van het product of je dienst, en waar mogelijk op een interactieve manier. Mensen vinden het leuk als ze betrokken worden en als er iets te zien of te doen is, zullen ze langer bij je stand blijven staan.