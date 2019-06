Op 5-jarige leeftijd is Nilab uit haar geboorteland Afghanistan gevlucht. Na een lange tocht, die zij en haar familie voornamelijk lopend hebben afgelegd, kwam ze rond haar achtste in Nederland aan. Het was niet makkelijk om hier een leven op te bouwen, maar al snel leerde ze dat je in het leven keuzes kan maken. Inmiddels is Nilab voor duizenden jongeren en starters een rolmodel en inspirator. Ze is dit jaar haar eigen consultancy bedrijf, Yonousi Business Consultancy (YBC) gestart. Ze deelde hierover een persoonlijk bericht op LinkedIn dat vervolgens meer dan 1,9 miljoen keer werd bekeken. “Mijn verhaal is een knuffelbaar verhaal van iemand die door hard te werken en nooit op te geven kansen voor haarzelf heeft weten te creëren.”

Ze begon op het vmbo, ging vervolgens naar de Havo, toen naar het Vwo, om vervolgens een studie bedrijfskunde te gaan doen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna is Nilab gaan reizen. Ze heeft een maand met de boeddha’s in India geleefd om erachter te komen wie ze is. “Ik voelde me nergens thuis.” Toen kreeg ze een contract bij groot een cosmeticabedrijf in India, waar ze met verschillende culturen heeft samengewerkt. “Ik spreek nu zes talen: Farsi, Dari, Hindi, Urdu, Engels en Nederlands.”

Haar internationale consultancy bedrijf is gericht op handelsbevordering met landen zoals Afghanistan, Pakistan, India en Bulgarije, landen die ze zelf kent. “Ik adviseer Nederlandse bedrijven en bedrijven uit deze landen bij het leggen en onderhouden van zakelijke contacten om uiteindelijk een succesvolle handelsrelatie tussen de verschillende bedrijven te realiseren. Mijn focus ligt op recruitment van IT-talent. Ik haal deze talenten uit Pakistan en India naar Nederland. Een gat in de markt. Ik heb ook een eigen IT-team in India die van software development tot de implementatie daarvan doen. Verder ben ik in gesprek met grote merken als Coca-Cola om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik vind het belangrijk dat ik iets teruggeef aan de wereld. Daarom investeer ik een deel van mijn omzet in een school voor weeskinderen in Afghanistan.”

Hoe is het nu?

“Heel goed, ik mag zeker niet klagen. Het is heel hard werken, maar dat vind ik fijn. Ik doe naast mijn werk een master Digital Business and Innovation aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik ben onlangs een samenwerking aangegaan met Deloitte op het gebied van Diversity & Inclusion en recruitment van divers talent. Deloitte is koploper op het gebied van innovatie en daar ik wil graag deel van uitmaken. Ook ben ik nu bezig met een deal met de bank voor de ondernemers, Rabobank. Ik ben onlangs ambassadeur van het Erasmus Centre for Entrepeneurship geworden. Ik begeleid jong talent naar ondernemerschap, in de breedste zin, dus het gaat ook om het ontwikkelen van ondernemend gedrag.”

Wijze les

“Dat je altijd in jezelf moet geloven. Er zijn momenten dat je denkt: kan ik dit wel? Maar doe het gewoon en geef het een kans. Ga niet wachten op kansen, maar creëer ze zelf en zet stappen. En falen is ook een optie. Doordat je faalt en fouten maakt, leer je op te staan. Opgeven is geen optie voor mij.”

Mooiste feedback

“Ik heb een berichtje van een mevrouw op LinkedIn gekregen, waarin ze schreef dat ik haar deed denken aan Michelle Obama. Dat vond ik wel heel bijzonder.”

Hoe voelt het om een Nederlander om te volgen te zijn?

“Heel gaaf, tof en ook bijzonder. Ik voel me nog niet echt een BN-er, maar ik word wel herkend op veel plekken. Ik had laatst een alcoholcontrole en de politieman herkende mij van LinkedIn. Hij vond mij een voorbeeld voor veel jongeren. Dat geeft mij een goed gevoel, dat ik impact heb en kan maken.”

Waarin maak jij het verschil?

“Dat ik me op deze jonge leeftijd zowel focus op business als op iets teruggeven aan de wereld, en dan met name aan jongeren. Maar ook door gewoon mijn verhaal te delen en anderen te inspireren om ook hun dromen na te jagen. Ik laat zien waar ik vandaan kom, waar ik nu ben en waar ik naar toe wil. Opgeven moet geen optie zijn want als ik het kan, kunnen anderen het ook.”

Wat zou je nog willen?

“Heel veel. Ik zit echt in een achtbaan en voel kriebels in mijn buik. Een eigen foundation om bepaalde projecten uit te voeren bijvoorbeeld. Ik zou meer goodwill in de wereld willen zien, maar ook dat mensen elkaar veel meer steunen. We mogen ambassadeur van elkaar worden. Nederland is multicultureel, er zit zoveel talent in dit land. Ik wil dat al die talenten goed benut worden. Daar maak ik graag onderdeel van uit. Je kan van niks ergens terecht komen zolang je er maar hard voor werkt, een visie hebt en nooit opgeeft. Ik ben daar echt een voorbeeld van.”

Lees ook: