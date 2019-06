Nog eens 75 miljoen voor fietsenstallingen

Het kabinet trekt nog eens 75 miljoen euro uit voor de aanleg van nieuwe fietsenstallingen. Dat staat in het klimaatakkoord dat vrijdag wordt gepresenteerd, melden ingewijden. De hoop is dat het bedrag door bijdragen van gemeenten en provincies verder zal oplopen.

Het geld moet bijdragen aan het verduurzamen van het woon-werkverkeer. Er is een tekort aan goede fietsenstallingen bij stations en transferia.

In het regeerakkoord was al afgesproken 100 miljoen euro te investeren in nieuwe fietsinfrastructuur en fietsenstallingen. Dat bedrag is met hulp van onder meer provincies en gemeenten gegroeid naar 345 miljoen euro.