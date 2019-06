Bacteriën worden langzaam resistenter

De resistentie bij bepaalde bacteriesoorten tegen sommige antibiotica neemt in Nederland langzaam toe, concludeert het RIVM in een jaarlijks rapport. Vooral bij Klebsiella pneumoniae, een regelmatig voorkomende darmbacterie, werken de laatste vijf jaar verschillende antibiotica vaker minder goed.

Deze bacteriën kunnen infecties zoals een blaasontsteking veroorzaken, die door de resistentie moeilijker te behandelen zijn.

Volgens het RIVM zijn de gevolgen van de groeiende resistentie in Nederland, in tegenstelling tot andere landen in Europa, nog beperkt. Huisartsen schreven in ons land het afgelopen jaar evenveel antibioticakuren voor als de jaren daarvoor. Maar in ziekenhuizen lijkt het totale antibioticagebruik nog steeds licht toe te nemen. “Een mogelijke oorzaak kan liggen in de complexe zorg”, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.