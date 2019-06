Rock Werchter deels ontruimd om processierups

Op Rock Werchter in België, waar veel Nederlanders naartoe komen, is donderdag een deel van het festivalterrein ontruimd. Het gaat om de omgeving van het podium The Barn. De bomen bij het podium zitten vol met processierupsen, die voor oogklachten, benauwdheid en jeuk kunnen zorgen.

De brandweer heeft drie ploegen naar het terrein gestuurd om de diertjes te bestrijden, al wordt gezegd dat verdelgen lastig is. De processierups is met bijna geen enkel gif goed aan te pakken. De brandharen van de rups worden verspreid door de wind en kunnen bij mensen in de huid, ogen en luchtwegen terechtkomen.

Ook in Nederland zorgt de processierups voor veel overlast. Volgens onderzoekers zijn er driemaal zoveel rupsen als vorig jaar.

Op de 45e editie van Rock Werchter treden donderdag op de eerste festivaldag artiesten op als P!nk, Bastille en Elbow. Het festival duurt vier dagen.