Laatste deel pleidooi zaak-Wilders begonnen

De advocaten van PVV-leider Geert Wilders ronden maandag in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol het pleidooi in de ‘minder-Marokkanen’-zaak af. De politicus is hierbij aanwezig.

Het hoger beroep van de zaak heeft flinke vertraging opgelopen, onder meer omdat Wilders en zijn advocaten meerdere keren hebben gevraagd de zaak stop te zetten. Volgens hen staat vast dat het Openbaar Ministerie in 2014 niet zelfstandig heeft besloten Wilders te vervolgen, maar dat toenmalig minister Ivo Opstelten van Justitie daarin een grote rol heeft gespeeld.

De uitspraak is verzet van 11 oktober naar 11 november.

De rechtbank heeft Wilders eerder veroordeeld, maar geen straf opgelegd. Zowel het OM als Wilders was tegen de uitspraak in beroep gegaan. In hoger beroep is 5000 euro boete tegen hem geƫist.