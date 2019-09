Onduidelijkheid over voortgang liquidatieproces

Het is nog onduidelijk of na afloop van de zittingen in de strafzaak Marengo dinsdag en donderdag informatie met pers en publiek wordt gedeeld. Vorige week werd duidelijk dat de zaak achter gesloten deuren wordt gehouden en niet toegankelijk is voor pers en publiek. Een uitzonderlijke situatie, na de moord op de advocaat van de kroongetuige in het liquidatieproces.

Een woordvoerder van de rechtbank in Amsterdam weet maandag nog niet hoe de zaak dinsdag en donderdag zal verlopen. Ook weet ze nog niet of kroongetuige Nabil B. een nieuwe advocaat heeft. Afgelopen week meldde advocaat Peter Schouten zich. Hij liet dit weekend via Twitter weten dat zes andere advocaten zich bij hem hebben gemeld met de mededeling dat ze B. ook willen bijstaan.

Afgelopen woensdag werd advocaat Derk Wiersum voor de deur van zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie is het meest waarschijnlijke scenario dat Wiersum is vermoord omdat hij advocaat was van kroongetuige B. Vorig jaar werd B.’s onschuldige broer vermoord, kort nadat het OM bekend had gemaakt dat het een deal had gesloten met B.

Marengo draait om een reeks liquidaties die in opdracht van de voortvluchtige Ridouan Taghi zouden zijn uitgevoerd. Inclusief Taghi en de eveneens voortvluchtige Said Razzouki staan zestien verdachten in de zaak terecht.

Voor zover bekend is het niet eerder voorgekomen dat een rechtbank hele zittingen in een proces afschermt voor pers en publiek, om vergelijkbare (veiligheids)redenen. Het proces vindt plaats in de extra-beveiligde zaal van de rechtbank op Schiphol. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt pas volgend jaar verwacht.