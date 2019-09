Aantal rookvrije sportclubs verdubbeld

Het aantal rookvrije sportverenigingen is het afgelopen jaar ruim verdubbeld. Op dit moment zijn er in Nederland 1152 sportclubs geheel of gedeeltelijk rookvrij, terwijl dat er vorig jaar nog ongeveer 550 waren. Bij de voetbalclubs gaat de stijging gelijk op met andere sporten; van 208 in 2018 naar 432 in 2019, meldt voetbalbond KNVB.

Uit onderzoek blijkt dat acht van de tien Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij worden. Inmiddels zijn 94 voetbalverenigingen geheel rookvrij en 338 voetbalclubs gedeeltelijk rookvrij.

De 3.000 amateursportclubs in Nederland streven ernaar om in 2025 volledig rookvrij te zijn. Eerder dit jaar werd aangekondigd dat vanaf het seizoen 2020/’21 alle profclubs uit de Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie rookvrij zijn.

De KNVB is sinds 2017 een van de partners van ‘De rookvrije generatie’. Dat is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds met het doel kinderen te beschermen tegen roken en te zorgen dat zij rookvrij opgroeien. “In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen”, stellen de deelnemers.