Onrust in Chili leidt tot scherper reisadvies

Het reisadvies voor Chili is iets aangescherpt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst reizigers erop dat in de hoofdstad Santiago de noodtoestand is uitgeroepen, in verband met gewelddadige demonstraties tegen verhogingen van tarieven in het openbaar vervoer.

Nederlanders die in Chili zijn, doen er goed aan hun thuisbasis te laten weten hoe het met ze gaat, zegt het ministerie. De Nederlandse ambassade in het Zuid-Amerikaanse land volgt de situatie op de voet.

Vrijdag gingen in Santiago bussen in vlammen op, werden winkels geplunderd en werd brand gesticht in metrostations en verschillende kantoorpanden.