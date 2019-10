‘Centrum Veilig Wonen kwam afspraken niet na’

Een van de oorzaken van de vertraging in de versterkingsoperatie van het aardbevingsgebied ligt bij het Centrum Veilig Wonen. Dat zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Volgens hem heeft het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de afhandeling van aardbevingsschade en de versterking van panden, zich niet aan de afspraken gehouden. In een gesprek met RTV Noord spreekt hij van een “kolossale blamage”.

De minister dacht dat het Centrum Veilig Wonen volop bezig was met het opnemen en beoordelen van schades, zoals was afgesproken met gasbedrijf NAM. “Maar dat bleek helemaal niet het geval te zijn”, aldus de minister. “We hebben, toen we dat ontdekten, meteen gezegd: we gaan Centrum Veilig Wonen aansturen vanuit de Nationaal Co√∂rdinator Groningen.” Wiebes: “Achteraf kun je stellen dat we dit eerder hadden moeten weten, want het was een buitengewoon onaangename verrassing.”

Wiebes gelooft niet dat sprake was van kwade wil. Volgens hem wordt nu vaart gemaakt. “In de tweede helft van het jaar is het aantal opnames op gang gekomen en we denken in het vierde kwartaal de snelheid te hebben gehaald die we als ambitie met de regio hadden afgesproken.”

Het Centrum Veilig Wonen houdt eind dit jaar op te bestaan. De Nationaal Coördinator Groningen neemt de taken over. Gedupeerden kunnen al sinds maart vorig jaar melding doen bij het nieuwe schadeloket, de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.