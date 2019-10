Vier jongeren gewond bij auto-ongeval in Deil

Bij een ongeluk in het Gelderse Deil zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vier jongeren gewond geraakt. De auto waarin het viertal zat, reed iets na middernacht door nog onbekende oorzaak tegen een boom en belandde half in een sloot. De slachtoffers – twee jongens en twee meisjes in de leeftijd van zestien tot negentien jaar – zijn met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis.

Volgens een politiewoordvoerster moesten er twee gewonden uit de auto worden bevrijd. Twee traumahelikopters werden voor het ongeval opgeroepen.