Arrestatie na vondst twee doden huis in Hengelo

De politie heeft na de vondst van een dode man en een dode vrouw in een huis aan de Julianalaan in het Gelderse dorpje Hengelo een verdachte aangehouden. De doden zijn een echtpaar dat in het huis woonde, meldt de burgemeester van de gemeente Bronckhorst, waaronder Hengelo valt.

“Vanochtend kreeg ik het vreselijke bericht over de vondst van twee overleden inwoners in hun woning aan de Julianalaan in Hengelo. Het gaat om het echtpaar dat in het huis woont. De politie onderzoekt nu hun dood. Ik sta in nauw contact met de politie. Het is niet te bevatten dat mensen zo uit het leven zijn weggerukt. Een grote klap voor familie, vrienden en onze gemeenschap. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden”, aldus burgemeester Marianne Besselink.

De verdachte woont in hetzelfde huis. Hij had zich maandagochtend gemeld bij een ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of de verdachte gewond is en zich in het ziekenhuis liet behandelen, zei een woordvoerster van de politie. Ook is de relatie tussen de slachtoffers en verdachte niet duidelijk, zei de woordvoerster. De politie is volgens haar nog bezig met het onderzoek en de lichamen zijn nog niet officieel geïdentificeerd.

De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak en heeft een mobiel kantoor bij de woning neergezet, van waaruit de rechercheurs hun werk kunnen doen. De woning ligt in een rustige woonwijk. De omgeving van het huis is afgezet met linten.