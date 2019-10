De politie heeft een lichaam gevonden in een woning aan de Burgemeester D. Kooimanweg in Purmerend. Na de vondst is een man als verdachte aangehouden.

Het is nog niet duidelijk wat zich in de woning heeft afgespeeld. Ook is de relatie tussen de dode en de verdachte nog niet helder, zei een woordvoerster van de politie.