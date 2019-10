Boetes geëist voor Bossche burgemeesterslek

Tegen raadslid Sjef van Creij en oud-wethouder Jos van Son van de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn maandag bij de rechtbank in Den Bosch boetes geëist van 1000 euro.

Van Creij en Van Son lekten volgens justitie de naam van de belangrijkste kandidaat om in 2017 burgemeester te worden van de gemeente. Van Creij zat in de vertrouwenscommissie rond de benoeming van de nieuwe burgemeester en zou tegen Van Son hebben gezegd wie het ging worden. Van Creij ontkende dat maandag. Van Son bekende dat hij in het wethoudersoverleg had verteld wie de belangrijkste kandidaat was. Hij zei ook dat hij dat van Van Creij hoorde. Van Son: “Ik dacht dat ik het wel kon delen, omdat het wethoudersoverleg ook vertrouwelijk was.’’

De zaak begon toen het Brabants Dagblad de sollicitatieprocedure gedetailleerd reconstrueerde en de commissaris van de koning aangifte deed van het lekken. Bij het rechercheonderzoek werden ook telefoongegevens opgevraagd van een journalist van de krant. Toen dat bekend werd, ontstond veel ophef. Justitie vernietigde uiteindelijk die gegevens. Lekken naar de pers werd ook niet meer ten laste gelegd. De officier: “Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk geworden wie verantwoordelijk is voor voor het lekken van de grote hoeveelheid informatie in het artikel.’’

De kandidaat was Jan Hamming, die toen nog burgemeester van Heusden was. Die trok zich een dag voor de voordracht terug, omdat hij burgemeester was geworden van de gemeente Zaanstad. Door het lekken uit de vertrouwenscommissie werd duidelijk dat Jack Mikkers, die nu burgemeester van ’s-Hertogenbosch is, tweede keus was.

Advocaten van de twee politici pleitten vooral voor niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, omdat er fouten zijn gemaakt in het onderzoek.

De uitspraak is op 4 november.