CDA, CU en PvdA: behoud politiecel in oosten

De politiecellen in Deventer, Doetinchem, Ede en Tiel moeten behouden blijven. De politie daar kan het zich niet veroorloven om uren met arrestanten onderweg te zijn, vinden regeringspartijen ChristenUnie en CDA en oppositiepartij PvdA.

De politie wil de cellen bij politiebureaus in de Gelderse en Overijsselse plaatsen sluiten. Dat scheelt geld en mankracht.

Maar burgemeesters van gemeenten in het oosten van Nederland luiden de noodklok en zij krijgen bijval van Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) en Stieneke van der Graaf (CU). Op het platteland is al nauwelijks politie, zeggen ze. Als politiemensen dan ook nog lang onderweg zijn om arrestanten weg te brengen, is er geen agent in de buurt wanneer de nood aan de man is.

Justitieminister Ferd Grapperhaus moet een andere oplossing vinden, stellen Van der Graaf en Van Dam. Die eerste oppert “een arrestantencomplex dat alleen open is tijdens piekmomenten zoals uitgaansavonden en evenementen, of een andere manier van arrestantenvervoer”.

Dat laatste suggereert ook PvdA’er Attje Kuiken. Sluiting “kan alleen een optie zijn als er een aparte vervoersdienst voor arrestanten komt”.