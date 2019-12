Dader steekpartij Albert Cuypmarkt in kliniek

Een 46-jarige man die een marktkoopman en zijn zoon neerstak op de Albert Cuypmarkt en de moeder met een mes bedreigde, is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot tbs met voorwaarden. Verdachte Tarik E. verkeerde volgens de rechtbank tijdens de steekpartij op 16 maart in een psychose. Daarom ontslaat de rechtbank hem van alle rechtsvervolging. Hij moet zich wel verplicht laten opnemen in een forensisch psychiatrische kliniek en alle aanwijzingen van artsen en reclassering opvolgen.

De officier van justitie had tbs met dwangverpleging binnen een tbs-kliniek geƫist tegen E. Het OM vond dat E. niet helemaal volledig ontoerekeningsvatbaar was. Maar de rechtbank volgt de conclusies van deskundigen dat E. werd geleid door wanen en dat de steekpartij hem daarom niet kan worden toegerekend.

De twee slachtoffers raakten ernstig gewond. Ze meenden dat hij het op hen had gemunt vanwege hun Joodse afkomst. E. zou kort ervoor geradicaliseerd zijn teruggekeerd van een vakantie in zijn geboorteland Egypte. Volgens het OM was dat laatste niet gebleken. E. runde een waterpijpenwinkel en kende de slachtoffers. Hij had meerdere conflicten met marktkooplieden, waardoor zijn frustratie en achterdocht mogelijk waren toegenomen.