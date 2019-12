‘Geen subsidie als club racisme laat begaan’

Clubs in het betaald voetbal die onvoldoende optreden tegen racisme, moeten geen aanspraak meer kunnen maken op overheidssubsidies. Het kabinet moet daar afspraken over maken met betrokken gemeenten, omdat die vaak een “financiële relatie” met de clubs hebben, vindt regeringspartij CDA.

Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira was twee weken geleden mikpunt van racistische spreekkoren tijdens een uitwedstrijd bij FC Den Bosch. Dat was geen incident, stelt CDA-Kamerlid Maurits von Martels. Hij wijst op een recent rapport van het Mulier Instituut waaruit blijkt dat jonge profvoetballers met een migratieachtergrond discriminatie en racisme ervaren.

Von Martels erkent dat dit een breder maatschappelijk probleem is, dat niet alleen in de voetbalsport voorkomt. “Maar als wij vinden dat de sport moet verbroederen en inspireren, dan kunnen we niet accepteren dat discriminatie en racisme in de sport voorkomen.”

Het kabinet kondigde vorige week naar aanleiding van de gebeurtenissen in Den Bosch al een hardere aanpak aan van racisme in en om het voetbalstadion. Slimme camera’s moeten gaan helpen raddraaiers sneller op te sporen. De KNVB gaat onder meer langere stadionverboden opleggen.