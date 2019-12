Maatregelen politie tegen agenten Hoefkade

De politie legt straffen op aan vier politiemedewerkers van het Team Hoefkade in Den Haag wegens buitenproportioneel geweld bij een aanhouding in oktober vorig jaar. Een agent is ontslagen. Hij is maandag gelijk buiten functie gesteld. Een tweede politiemedewerker heeft voorwaardelijk ontslag gekregen.

Een derde medewerker van Team Hoefkade wordt teruggezet in rang en salarisschaal en een vierde agent moet 47 uur verlof inleveren. Bovendien volgt voor de drie medewerkers die niet worden ontslagen overplaatsing naar een ander bureau.

De politie was begin dit jaar een disciplinair onderzoek naar de vier medewerkers begonnen. Drie van hen waren direct betrokken bij de aanhouding na een achtervolging in de buurt van een horecagelegenheid. Bij de aanhouding gebruikte een politiemedewerker meerdere keren een wapenstok.

Ook naar de werkcultuur binnen politieteam Hoefkade is onderzoek gedaan. Daarbij zijn mogelijke ongewenste gedragingen tussen politiemensen onderling en tegenover burgers onder de loep genomen. Uit dit deelonderzoek blijkt dat binnen het politieteam een kleine groep medewerkers zich schuldig maakte aan ongewenste gedragingen. Daarvoor hebben zes medewerkers een officiƫle waarschuwing gekregen.