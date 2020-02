Leeuwarden krijgt gevangenisafdeling voor zware criminelen

De aangekondigde speciale gevangenisafdeling voor zware en vluchtgevaarlijke criminelen komt in de Penitentiaire Inrichting Leeuwarden. Dat bevestigt het ministerie van Justitie na berichtgeving door De Telegraaf.

Het regime op de nieuwe afdeling zit tussen een gewone gevangenis en de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught in. Er zal in eerste instantie plaats zijn voor twaalf gedetineerden, maar mogelijk komen er meer afdelingen bij in de toekomst.

Op de nieuwe afdeling wordt scherper toegezien op bezoek. Gedetineerden kunnen er ook meer van hun medegevangenen worden afgezonderd.