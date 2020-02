Guus Meeuwis komt met tweede editie Groots Junior

Guus Meeuwis geeft ook aankomende zomer weer een concert speciaal voor zijn jonge fans. Op 10 juni vindt de tweede editie van Groots Junior plaats, het stadionconcert in Eindhoven speciaal voor kinderen die fan zijn van de zanger.

“Dit jaar gaan we iets heel bijzonders doen”, kondigt Guus Meeuwis aan op Facebook. Het wordt opnieuw georganiseerd door een team van kindermanagers, onder wie Jules, de zoon van Guus.

Er zijn dit jaar gastoptredens van Suzan & Freek en Kraantje Pappie, maakten de kindermanagers woensdagavond bekend in De Wereld Draait Door. Kraantje Pappie was ook vorig jaar bij de eerste editie van Groots Junior in een uitverkocht Philips Stadion in Eindhoven, waarbij 7500 kinderen stonden te dansen en mee te zingen.

De kaartverkoop van de tweede editie van Groots Junior begint donderdag om 09.00 uur via de website van Guus Meeuwis.